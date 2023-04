Metro

Hunderte "Jutro"-Filialen will Metro in Serbien eröffnen.

Metro führt in Serbien ein neues Franchise-Modell ein. "Jutro", so der Name des Formats, richtet sich speziell an kleine und mittlere Händler.

Mit der Vergabe von Handelskonzessionen will Metro seine Marktstellung in Serbien ausbauen. Der Großhändler gibt kleinen und mittleren H&au