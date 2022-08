Zentraler Bestandteil eines erfolgreichen Marketing-Mix ist heute Bewegtbildwerbung. Eine Metaanalyse von Nielsen*1 im Auftrag von Google zeigt, dass YouTube dabei ein wesentlicher Effektivitätstreiber ist und das lineare TV beim Return on Investment sogar übertrifft.

Marketing-Entscheider:innen stehen unter hohem Erfolgsdruck: Sie müssen nachweisen, wie ihre Ausgaben zum Unternehmenserfolg beitragen. Nur auf die Kostenbremse zu treten, scheint dabei die falsche Strategie. Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten weiterhin ins Marketing investieren, aber die Effizienz ihrer Maßnahmen überprüfen und steigern, überdurchschnittlich erfolgreich

Dies gilt auch für den Bewegtbildbereich: Das Nutzungsverhalten wird immer fragmentierter und das lineare TV verliert zunehmend an Bedeutung. Bei Menschen unter 40 Jahren liegt die Nutzung von linearem TV gegenüber der zeitunabhängigen Bewegtbildnutzung schon jetzt unter 50 Prozent* 3 . Es stellt sich also die Frage, welcher Kanal der effektivste ist und welchen Return on Investment (ROI) die Maßnahmen liefern.

YouTube liefert bessere Ergebnisse als lineares TV



4 im Auftrag von Google. Dabei wurden Ergebnisse zur Abverkaufswirkung von YouTube aus 144 Marketing-Mix-Modellen (MMMs) der Konsumgüterbranche untersucht, aggregiert und festgestellt: YouTube hat im Durchschnitt einen 1,7-mal höheren Return on Investment und 3,9-mal mehr Umsatz pro Werbekontakt erzielt als TV* 5 . Zusätzlich wurde ermittelt, ob und wie stark YouTube-Werbeinvestitionen skaliert werden sollten, um den Bewegtbild-ROI für TV und YouTube zu maximieren: 4 von 5 Unternehmen würden von höheren YouTube Budgets in ihrem Marketing-Mix profitieren – so das Ergebnis der Analyse* 6 . Vertiefende Informationen und weitere Ergebnisse lesen Sie hier auf Think with Google.

YouTube erreicht Jung und Alt – auch auf dem TV-Gerät Ein Blick auf die aktuelle Nutzungsstruktur und das Verhalten der Nutzer:innen auf YouTube liefert die Begründung für diesen Erfolg: Die Video-Plattform wird nicht nur von jungen Menschen genutzt, sondern über alle demografischen Segmente hinweg* 7 . Beachtliche 49 Millionen der erwachsenen Online-Nutzer:innen in Deutschland sind monatlich auf YouTube unterwegs* 8 . Die Nettoreichweite liegt bei den 18-24-Jährigen Online-Nutzer:innen in Deutschland bei 93 Prozent und in der Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jahren bei 86 Prozent* 9 .



Und das schließt die Nutzung von YouTube auf dem Fernsehgerät noch nicht mit ein. Auch diese steigt durch die immer stärkere Marktdurchdringung mit Connected-TV-Geräten weiter an. Über 30 Millionen Menschen in Deutschland haben im Dezember 2021 YouTube über ihr TV-Gerät geschaut* 10 .



