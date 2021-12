IMAGO / ANP

"Bleiben Sie zu Hause", lautet das Appell des niederländischen Gesundheitsministers Hugo de Jonge.

Mindestens bis zum 14. Januar wird der Lockdown in den Niederlanden noch dauern. Um dennoch weiter shoppen zu können, sind in den vergangenen Tagen viele Menschen in die Nachbarländer gereist. Der Gesundheitsminister hat nun eine Warnung ausgesprochen.

