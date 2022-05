IMAGO / Kyodo News

Die Beschäftigten des Amazon-Lagers LDJ5 in Staten Island stimmten mehrheitlich gegen die Gründung einer Gewerkschaft.

Die Bewegung, die sich für reguläre Arbeitnehmervertretungen bei Amazon in den USA einsetzt, hat einen herben Rückschlag erlitten. Wenige Wochen, nachdem Amazon-Mitarbeiter erstmals für die Gründung einer Gewerkschaft an einem New Yorker Standort stimmten, schlug ein ähnlicher Vorstoß in der Nähe nun fehl.

