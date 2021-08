IMAGO / Cord

Die Gewerkschaft Verdi hat in der aktuellen Tarifrunde erneut zu Warnstreiks aufgerufen.

Verdi hat in der aktuellen Tarifrunde im Einzelhandel zu Warnstreiks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgerufen. An den gestrigen Arbeitsniederlegungen haben sich nach Gewerkschaftsangaben 700 Beschäftigte beteiligt.

