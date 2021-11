Hans-Jürgen Schulz

Zunächst soll bei Netto Nord das 3.0-Konzept vollständig ausgerollt werden, um ein einheitliches Bild bei den Kunden zu erzeugen.

Netto Nord baut sein Filialnetz in Berlin und Hamburg aus und will dort auch Kleinflächen erproben. Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ist die Kooperation mit "too good to go" erfolgreich angelaufen.

