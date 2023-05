Hans-Rudolf Schulz

Drogeriehändler Müller will mit neuen Filialen stärker wachsen

Müller eröffnet mehr Standorte im In- und Ausland. Der Drogeriehändler will in Spanien dem Rivalen Rossmann mehr entgegensetzen und bereitet den Start in Liechtenstein vor.

Erwin Müller schwört auf den stationären Handel. Der 90-jährige Drogerieunternehmer, der seit einem Dreivierteljahr wieder Allein