Rossmann

Rossmann nimmt einen neuen Auslandsmarkt ins Visier (Symbolbild).

Der Drogeriehändler Rossmann macht Tempo bei seiner Expansion. Nach dem Start in Spanien und in Dänemark mit dem Onlineshop in der Corona-Zeit steht nun der Start auch in Aserbaidschan an. Dort wird der Konzern mit dem heimischen Lebenmittelhändler Veysəloğlu kooperieren und einen ersten Markt in Baku eröffnen.

