IMAGO / CTK Photo

Penny Tschechien betreibt aktuell rund 400 Läden - wie hier in Luhacovice.

Zum 25. Jubiläum von Penny in Tschechien gibt Geschäftsführer Jens Krieger Details über die weitere Expansion des Rewe-Discounters in dem Land bekannt. Künftig sollen jedes Jahr bis zu 15 neue Filialen ans Netz gehen. Auch beim Sortiment legt der Händler Hand an.

