Kajetan Mazur Fotografia

Woolworth sieht viel Potenzial außerhalb des Heimatmarktes Deutschland.

Woolworth traut sich langfristig 5000 Filialen in Europa zu. In dieser Woche startet der Nonfood-Discounter zunächst mit seiner ersten Auslandsfiliale im polnischen Krakau.

Von Polen nach ganz Europa: Der Nonfood-Discounter Woolworth will langfristig 5 000 Filialen in Europa erschließen. Nach einer rasanten Ex