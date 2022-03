Edeka Hemeyer

Edeka Hemeyer aus Beverstedt sammelt als einer von vielen selbständigen Händlern Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Ein örtliches Logistikunternehmen unterstützt beim Transport der Waren.

Viele Waren aus russischer Herstellung finden sich nicht in deutschen Supermärkten – doch die werden nun fast überall aus den Regalen verbannt. dm-Chef Christoph Werner äußert sich "fassungslos" über den Ukraine-Krieg und kündigt Hilfen an. Rossmann mietet in Polen ein Hotel für Flüchtlinge an. Auch selbständige Händler helfen. Ein Überblick.

