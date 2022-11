Martin Egbert

Edeka führt Pfand-Behältnisse für den Außer-Haus-Verzehr ein.

Mehrweg statt Einweg - diese Devise gilt bei Edeka künftig auch in der In-Store-Gastronomie, an der Salatbar und an der heißen Theke. Der Händlerverbund implementiert mit "regood" ein eigenes Pfandsystem für Becher und Bowls für den Außer-Haus-Verzehr. Durch die Einwegkunststoffverbotsverordnung ist die Verwendung von nicht wiederverwendbaren Tellern aus stark eingeschränkt.

