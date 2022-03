Impossible Foods

Vegane Angebote werden Down Under immer beliebter.

Das kalifornische Startup Impossible Foods expandiert in Australien und Neuseeland. Die pflanzenbasierten Produkte sind seit dieser Woche in Supermarkt-Filialen von Woolworths und Countdown erhältlich. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Fleischersatz.

