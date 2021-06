sebastiandoerr.com

Die Inszenierung ist ein wichtiger Teil des Konzepts von Babacous. Jede Verpackung erhält ein Kautschukbändchen mit Papieranhänger, auf dem die Zutatenliste steht.

Gründer Hartwig Retzlaff will sein Shop-in-Shop-Konzept "Babacous" mit Gerichten der Levante Küche im Handel etablieren. Der Pilot steht in einem Hamburger Edeka-Markt. Über den Sommer sollen weitere Shops vor allem in norddeutschen Städten hinzukommen.

