Lidl

Lidl eröffnet erste Filialen in Estland.

Der lang erwartete Markteintritt von Lidl in Estland ist vollzogen. Der Schwarz-Discounter eröffnete am Morgen die ersten acht Filialen in dem Land. Corona hatte den Markteintritt verzögert.

