Aldi UK

Aldi Uk hat eine Ausbildungsoffensive gestartet.

Aldi knüpft an die Initiative "Grow with Aldi" an. In einem landesweiten Wettbewerb ruft der Discounter britische Produzenten dazu auf, sich um einen Platz in seinen Regalen zu bewerben. Des Weiteren will Aldi in diesem Jahr 200 Ausbildungsplätze schaffen.

Aldi knüpft an die Initiative "Grow with Aldi" an. In einem landesweiten Wettbewerb ruft der Discounter britische Produzenten dazu auf, sich um