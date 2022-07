Edeka Center Garbsen

Innovationen wie Edekas Easy-Shopper-System sind im deutschen LEH eher selten, sagt eine Kearney-Studie.

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversität: Handelsunternehmen betonen gerne, was sie in diesen Bereichen unternehmen und welche Erfolge sie hier erzielen. Eine Studie kommt nun aber zu dem Ergebnis: Innovationsführer sind Handelsunternehmen in der D-A-CH-Region nicht.

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversität: Handelsunternehmen betonen gerne, was sie in diesen Bereichen unternehmen und welche Erfolge sie hi