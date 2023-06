IMAGO / NurPhoto

Verdi fordert für 60.000 Beschäftigte im Groß- und Außenhandel in Berlin und Brandenburg unter anderem 13 Prozent mehr Geld. (Archivbild)

Am Donnerstag sind Beschäftigte aller Großhandelsunternehmen in Berlin und Brandenburg zu Warnstreiks aufgerufen. Bereits am Vortag waren die Mitarbeiter an drei Edeka-Standorten in den Ausstand getreten.

Die Beschäftigten im Großhandel in Berlin und Brandenburg führen ihren Warnstreik fort. Am Donnerstag streiken daher alle Unternehmen