Die Agache Group trennt sich von ihren Anteilen am Supermarktkonzern Carrefour.

Der Chef des Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, will seine Anteile an Carrefour veräußern. Dafür schwebt dem Anteilseigner eine beschleunigte Platzierung an Investoren vor.

