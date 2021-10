Globus

Fachmarkt-Chef Timo Huwer folgte 2019 auf seinen Vater Erich Huwer.

Die Baumarkt-Sparte von Globus will trotz Umsatzminus – aber mit stabilem Ergebnis vor Zinsen und Steuern – wieder im Inland expandieren und bis 2025 rund 30 Prozent mehr umsetzen. Zudem investiert das Unternehmen in die Verzahnung des On- und Offline-Geschäfts.

