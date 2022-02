Rewe Group

Auf Kurs: Rewe hat die Kaiser's-Filialen in Berlin in die Erfolgsspur geführt.

Rewe zieht positive Bilanz: Rund fünf Jahre nach der Übernahme berichtet der Konzern von einer deutlich gestiegenen Mitarbeiterzahl in den ehemaligen Filialen von Kaiser‘s Tengelmann (KT) in Berlin. Operativ sind die Märkte in der Gewinnzone.

