Paul-Philipp Braun

Der neue Rewe-Markt in Erfurt eröffnete im Juni 2022.

Der Handelsverband Deutschland hat seinen "Store of the Year"-Award vergeben. Über die Auszeichnung freuen dürfen sich unter anderem Media-Markt-Saturn sowie einmal mehr Rewe.

Bei dem vom HDE vergebenen Award "Store of the Year" heißt der Sieger in der Kategorie Food wie schon im vergangenen Jahr Rewe. Die Auszeichnung