Jörg Konrad

Lambertz-Inhaber Hermann Bühlbecker (l.) und Georgi Zhikov, Rewe, reden auf der PLMA über das Warengeschäft.

"Welcome back" – unter diesem Motto meldete sich Europas größte Handelsmarkenmesse in Amsterdam nach zweijähriger Corona-Pause als Präsenzveranstaltung mit Nachdruck zurück. Mit etwas weniger Ausstellern und Fachbesuchern, dafür aber in guter Stimmung. Preis- und Beschaffungsdiskussionen drängten allerdings die Gespräche über Neuheiten an etlichen Ständen in den Hintergrund.

