Aldi

Aldi ist das wertvollste Handelsunternehmen in Europa

Die deutschen Händler haben sich im zweiten Corona-Jahr als starke Marken behauptet. Das geht aus einem neuen Markenranking des Beratungsunternehmens Brand Finance hervor. Demnach führen drei deutsche Handelskonzerne die Rangliste in Europa an. Drei weitere deutsche Unternehmen stiegen zudem neu in die Top 100 der weltweit wertvollsten Einzelhändler ein.

