Ute Schmidt / bildfolio

Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet appelliert an die Politik.

Der Tegut-Geschäftsführer Thomas Gutberlet wirbt in einem Brief an die Regierungen der Bundesländer für kürzere Ladenöffnungszeiten. Eine Antwort hat er bislang nicht bekommen. Mit seinem Ansinnen ist er gleichwohl nicht allein.

