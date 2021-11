IMAGO / Michael Gstettenbauer

Der HDE sieht die eingeführten 2G oder 3G-Vorgaben für den Kundenzugang im Einzelhandel nicht als ausreichend an, um der Pandemie Herr zu werden.

Bereits seit Monaten appelliert der Einzelhandel an seine Kunden, sich impfen zu lassen. Angesichts der dramatischen Corona-Lage fordert der HDE nun in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel eine allgemeine Impfpflicht – und zwar schnell.

