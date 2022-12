Sainsbury's

Großbritanniens Branchenzweiter will preismäßig auf Augenhöhe mit Aldi sein.

Sainsbury’s will in den nächsten zwei Jahren 550 Millionen Pfund in niedrigere Preise investieren. Damit möchte der britische Branchenzweite der anhaltendende Lebenskostenkrise begegnen und Anteile, die an Discounter verlorengingen, zurückholen.

Sainsbury’s will in den nächsten zwei Jahren 550 Millionen Pfund in niedrigere Preise investieren. Damit möchte der britische Branche