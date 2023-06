picture alliance / empics | Peter Byrne

Aldi-Filiale in Liverpool: Erneut fast ein Viertel Umsatzwachstum.

Aldi und Lidl gewinnen in Großbritannien weiter Umsatz und Marktanteile hinzu. Das geht aus neuen Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar hervor. Derweil geht die Lebensmittel-Inflation auf der Insel zurück.

Aldi war in den zwölf Wochen bis zum 11. Juni erneut der am schnellsten wachsende Lebensmitteleinzelhändler in Großbritannien. Der deu