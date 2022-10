BÜRGER

Die beiden Top-Seller im veganen Sortiment von BÜRGER „Maultaschen 2.0 mit Originalgeschmack“ und die „Vegane Maultaschen“ wurden kürzlich durch das trendige Produkt „Vegane Mini-Maultaschen“ ergänzt. 1/6 Gegrillte vegane Maultaschen & Süßkartoffeln mit Avocado-Limetten-Dip & Koriander-Minz-Öl 2/6 Beilagen-Klassiker wie Spätzle und Schupfnudeln gibt es für die ernährungsbewusste Zielgruppe ebenfalls als vegane Variante. 3/6 Vegane Winter-Schupfnudeln mit Kartoffel-Lauch-Schaum, Rosenkohl und Pumpernickel 4/6 Alle Gnocchi-Sorten werden bei BÜRGER als rein veganes Produkt produziert und sind damit für eine breite Verwenderzielgruppe interessant. 5/6 Farbenfroher Auflauf mit verschiedenen Gnocchi-Sorten nach Wahl 6/6 Teilen

Im Rahmen dieser Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit war der Sprung zu veganen Produkten nicht mehr weit. Immerhin ersetzt ein Viertel der Konsumenten bewusst immer wieder tierische Lebensmittel durch pflanzliche, für die auch eine wesentlichanfällt. Gerade die Flexitarier sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Für BÜRGER als den Maultaschenanbieter schlechthin war es allerdings doch eine gewisse Herausforderung, ein solch traditionelles Fleischprodukt in einer tierproduktfreien Version zu entwickeln.Vor etwa drei Jahren war es dann so weit –kamen auf dem Markt: mit feinem Gemüse oder mit Fleischgeschmack als Version 2.0! Die rein pflanzliche Füllung besteht aus Weizen- und Erbsenprotein. Damit konnten auch Zielgruppen erschlossen werden, die bisher mit diesem schwäbischen Traditionsgericht nichts anfangen konnten, aber eben gezielt nach veganen Lebensmitteln suchen. Neu seit September gibt es nun auch die veganen Mini-Maultaschen: 250-Gramm-Packung, UVP 1,99 Euro.Dasumfasst inzwischen neun Produkte, von Maultauschen über Spätzle und Schupfnudeln bis hin zu Gnocchi in diversen Varianten. Gemeinsam mit ein wenig Käse oder Gemüse und ganz ohne den oft noch üblichen Fleischbestandteil hat man bereits ein komplettes Mittagessen; gerade die Gnocchi sind also „vom Tellerrand in die Mitte gerutscht“.Das schwäbische Familienunternehmen BÜRGER setzt daher viel Energie nicht nur in das vegane Trend-Sortiment, sondern auch in die dazugehörige: neben Großflächen und Riesenpostern auch Infoscreens an Bahnhöfen und Werbespots bei TV-Sendern und Streaming-Diensten.Mit der veganen Offensive konnte BÜRGER nationale Erfolge erzielen und neue Zielgruppen gewinnen.