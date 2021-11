Seit Februar 2020 bin ich in der Regionalgesellschaft Süd-West als Abteilungsleiterin für den Bereich Personalbetreuung zuständig. Ich berate die Mitarbeiter unserer rund 160 Kaufland-Filialen in allen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten – vom Azubi bis zur Führungskraft. Neben der gesamten operativen Personalarbeit stelle ich mit meinem Team auch die Weiterentwicklung des Personalbereichs in der Region sicher.Besonders gefällt mir die proaktive Zusammenarbeit mit den Führungskräften des Vertriebs. In unserer Teamarbeit hat das Motto "gemeinsam mehr erreichen" einen ganz selbstverständlichen Stellenwert. Ich hätte nie gedacht, dass mir Führung so viel Freude bereitet. Aktuell arbeiten wir an der Integration zahlreicher Real-Filialen mit.