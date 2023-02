Edeka

Edeka zeigt mittels Immobilien-Zukäufen an weiteren Standorten Flagge.

Mit dem Erwerb von 13 Fachmarktzentren stärkt Edeka das Immobiliengeschäft in der Zentrale und in den Regionen. An den Standorten waren zuvor teils wichtige Wettbewerber tätig.

13 von 20 Immobilien des insgesamt auf 600 Millionen Euro taxierten Oceans-Portfolio hat der Edeka-Verbund vom Immobilien-Investor Hahn übernomm