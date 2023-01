Alibaba

Der Online-Riese sieht viel Potenzial in der Türkei.

Die Alibaba-Gruppe will in Istanbul ein Logistikzentrum eröffnen sowie ein Datenzentrum in der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara. Dafür investiert der chinesische Online-Gigant mehr als eine Milliarde US-Dollar.

