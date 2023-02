Die Stahlbecher-Pioniere Nesquik und BE.AN sollen rasch Schule machen.

Das junge Unternehmen Circolution bietet Food-Herstellern eine eigene Mehrwegverpackung aus Stahl an, die Verbraucher im Handel an Rücknahmeautomaten für Getränkeflaschen retournieren können. Erste Test-Partner in vier Rewe-Märkten sind Nestlé mit "Nesquik" und der Kaffeeröster Hoppenworth & Ploch.

Das junge Unternehmen Circolution bietet Food-Herstellern eine eigene Mehrwegverpackung aus Stahl an, die Verbraucher im Handel an Rücknahmeauto