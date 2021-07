IMAGO / H. Tschanz-Hofmann

Rewe und Metro forcieren jeweils ihre Bemühungen, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden (Symbolfoto).

Rewe und Metro engagieren sich in Sachen Klimaneutralität. So streben beide Händler an, auf Geschäftsebene bis 2040 klimaneutral zu sein. Beide sind im Zuge dessen dem "EU Code of Conduct for Responsible Business and Marketing Practices" der Europäischen Kommission beigetreten.

