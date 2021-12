Come impf and find out

Die Unternehmen haben sich selbst darum gekümmert, ihre eigenen Claims umzutexten. Teilweise wurden dafür sogar ältere Claims wieder reaktiviert, weil diese sich besser für das neue Motto eigneten. So ruft beispielsweise Douglas ab Dienstag in den sozialen Medien zu "Come impf and find out" auf. Bei McDonald's heißt es schlicht "Impfen - ich liebe es".Wenn es nach Antoni geht, kann die Liste der teilnehmenden Unternehmen gerne noch länger werden: "Wir freuen uns über alle Unternehmen, die noch dazukommen. Denn wir alle haben ein großes, gemeinsames Ziel: die vierte Welle zu brechen, bevor daraus ein Tsunami wird", sagt Dörrenbächer. Claudius Senst, CEO der Bild-Gruppe ergänzt: "Wenn die größten deutschen Unternehmen mit ihren Markenslogans zum Impfen gegen Corona aufrufen, ist das eine großartige und kreative Aktion, die wir mit Deutschlands größter Medienmarke aus voller Überzeugung unterstützen."