Die "bezahlten Preise" im LEH stiegen im April "nur" um 13,2 Prozent.

Die Zeiten der extremen Inflationsraten im deutschen Lebensmittelhandel scheinen erst einmal vorüber. Das liegt am Vorstoß der Discounter, der im April erste Auswirkungen zeigte, vor allem aber an den stetig steigenden Vorjahresvergleichswerten. Das Preisniveau bleibt indes hoch, so die Marktforscher der GfK.

Zum ersten Mal in diesem Jahr – und abgesehen von einem minimalen Rückgang im vergangenen Dezember sogar seit März 2022 – weist