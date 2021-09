Asda

Demnächst sollen hunderte Asda-Convenience-Läden an Tankstellen betrieben werden.

Nach der erfolgreichen Testphase von fünf Convenience-Shops "Asda on the Move" planen Mohsin und Zuber Issa die schnelle Expansion. Die neuen Eigentümer des viertgrößten britischen Supermarkt-Filialisten wollen mehr als 300 Minimärkte in ihr Tankstellen-Imperium integrieren.

