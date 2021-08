IMAGO / ZUMA Press

Aldi reagiert auf den Fahrermangel in Großbritannien mit Lohnerhöhungen.

Angesichts des chronischen Fahrermangels in Großbritannien hat Aldi die Löhne für Lkw-Fahrer erhöht. Damit will der Discounter verhindern, dass seine Fahrer in der von Brexit und der Corona-Pandemie ausgelösten Versorgungskrise von anderen Unternehmen abgeworben werden.

