Aldi Süd

Eine erste Aldimania-Kampagne startete der Discounter im April in Großbritannien. Auch dort gehören die Aldiletten zum Kultportfolio.

Fast genau ein Jahr nach Lidl und Aldi Nord bringt nun Aldi Süd in der nächsten Woche seine eigene Mini-Modekollektion heraus. Unter dem Titel "Aldimania" bietet der Discounter in limitierter Auflage seinen Fans Socken und klimafreundlich produzierte Badeschlappen an.

