Elektrifizierung der Flotte bietet wirtschaftliche Vorteile

Eine herausragende Rolle spielt dabei der CUPRA Born. Als erstes vollelektrisches Fahrzeug der Marke steht er sinnbildlich für die Ausrichtung der jungen Marke: verantwortungsbewusst, sportlich, disruptiv, etwas rebellisch und vor allem vollelektrisch. Der CUPRA Born ist deshalb sowohl für die User als auch für die Unternehmen von besonderem Interesse. Die Flottenverantwortlichen können damit die Elektrifizierung ihrer Fuhrparks vorantreiben. Das reduziert ihre CO₂-Emissionen, verbessert die Nachhaltigkeitsbilanz und zahlt auf den Ruf des Unternehmens als verantwortungsbewusster Arbeitgeber ein.Darüber hinaus können sie damit vor allem jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Fahrzeug anbieten, das voll in deren Lifestyle passt und für beide Seiten auch in wirtschaftlicher Hinsicht attraktiv ist. Dafür sorgt ein attraktiver Mix aus geringer Leasingrate, E-Mobilitätsprämie, umfassenden Serviceangeboten und ein reduzierter Ansatz in der Dienstwagenbesteuerung für Elektrofahrzeuge und Hybride. Beim CUPRA Born liegt sie damit bei nur 0,25 Prozent und bei den CUPRA Formentor Plug-in-Hybrid Versionen bei 0,50 Prozent. In Sachen Mitarbeitermotivation sind beide Modelle ein echtes Plus.