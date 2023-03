Aachener

Vorbild Flensburg? Nach längerem Leerstand eröffnete Aachener im vergangenen Herbst das frühere Galeria-Haus in der Innenstadt der Stadt in Norddeutschland unter eigenem Namen neu.

Friedrich-Wilhelm Göbel, Gründer der Multilabel-Kette Aachener und früherer Sinn-Manager, will bis zu 25 Galeria-Filialen übernehmen. Sein eigenes Konzept im mittleren und gehobenen Textilsegment will er in den neuen Häusern um Warenhaus-Sortimente erweitern und das Galeria-Personal übernehmen.

Aachener, 2022 gestartet, gibt es bisher in Bad Kreuznach, Brühl, Flensburg, Göppingen, Koblenz, Mayen und Bad Homburg. Einige der Häus