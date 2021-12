IMAGO / Revierfoto

Die Hornbach Baumarkt AG will der Hornbach Holding Konzern von der Börse nehmen.

Die Hornbach Holding will ihre Baumarkt-Tochter von der Börse nehmen. Das Delisting soll die Präsenz des Konzerns am Kapitalmarkt vereinfachen. Zudem will sich das Unternehmen so auf seine Baumarkt-Strategie konzentrieren..

