Fotos: Stockburger; Quelle: Wirtschaftsstimme; Xing

Neubau: Dieses Verwaltungsgebäude in Neckarsulm wurde während Corona fertig.

Die Schwarz-Gruppe baut in Osteuropa einen internen Outsourcing-Bereich auf, der die Verwaltung in Neckarsulm und in den Ländern entlasten soll. In den Zentralen von Lidl, Kaufland und Schwarz arbeiten mittlerweile mehr als 13.000 Beschäftigte.

