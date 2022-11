Toom

Das Angebotsprospekt per Whatsapp aufs Smartphone: Auch Toom Baumarkt macht jetzt mit.

Die Riege der Händler, die ihre Handzettel per Whatsapp an die Kunden schicken, wird länger. Ab sofort setzt auch Toom Baumarkt auf den digitalen Service. Auf den gedruckten Prospekt will die Rewe-Tochter allerdings nicht verzichten.

