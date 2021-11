LZ-Archiv

Aldi in Spanien: Der Discounter hat in diesem Jahr bereits 23 neue Märkte im Land eröffnet.

Aldi Nord verstärkt die Präsenz in Spanien. In Madrid hat der Discounter in einem Einkaufszentrum nun den 350. Standort auf der iberischen Halbinsel eröffnet.

Aldi Nord verstärkt die Präsenz in Spanien. In Madrid hat der Discounter in einem Einkaufszentrum nun den 350. Standort auf der iberischen