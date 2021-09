Aldi Nord

Aldi verstärkt die Expansion in Portugal. In Albufeira an der Algarve hat der Discounter seine größte Filiale in dem Land eröffnet. Der Standort mit zweigeschossigem Parkhaus hat eine Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern.

