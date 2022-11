IMAGO / snowfieldphotography

Die Zentrale der Aldi Einkauf SE im neu bezogenen Firmencampus in Essen.

Erstmals in der Geschichte des Unternehmens kauft Aldi Nord einen Produktionsbetrieb, um die Versorgungssicherheit mit Mineralwasser zu erhöhen. Die Essener übernehmen zwei Standorte der Altmühltaler Mineralbrunnen Gruppe und kündigen an, dort in den Ausbau der Produktion zu investieren.

