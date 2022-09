Rewe Group

Penny hat sich in den vergangenen Jahren neu erfunden.

Mit einem neuen Mann an der Spitze und Rückenwind aus dem operativen Geschäft geht Penny Deutschland in das wichtige Weihnachtsquartal. Stefan Görgens startet am 1. Oktober als Vorsitzender der Geschäftsführung. Vorgänger Stefan Magel übergibt einen solide aufgestellten Händler.

