Christian Lattmann

Moderner: Netto überarbeitet seine bestehenden Filialen.

Nach dem Rekordjahr 2020 konnte Netto Nord im vergangenen Jahr noch ein leichtes Plus erzielen. Für das aktuelle Jahr wagt CEO Ingo Panknin keine Prognose. Netto will aber wieder stärker expandieren und traut sich auch an Kleinflächen heran.

