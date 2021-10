Screenshot | norma24.de

Wachstumsstark: Im Bereich E-Commerce konnte Norma im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen.

Norma baut das Online-Geschäft aus. Norma24 verzeichnet in diesem Jahr Zuwächse in Höhe von 50 Prozent. Mit Wein und Nonfood will sich der Discounter seinen Teil vom wachsenden Online-Markt sichern. Das Filialgeschäft soll trotz des starken Vorjahres leicht zulegen.

